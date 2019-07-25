Новости

Салют в честь освобождение Бреста прогремит на Поклонной горе в Москве 11:13
СМИ: В Италии при крушении вертолета погибла российская бегунья 11:13
"Единая Россия" поставит вопрос об ограничениях бонусов топ-менеджеров 11:13
Минск принимает чемпионат Европы по китайским шахматам сянци 11:11
Вышел трейлер российского сериала "Чернобыль" 11:10
Задержан главный судебный пристав Пермского края 11:10
В Тюменской области нашли новый вид гриба 11:07
В Подмосковье задержана банда Олега Черного 10:56
В Хабаровском крае простились с двумя жертвами трагедии в "Холдоми" 10:55
Из горевшего лагеря "Холдоми" под Хабаровском вывезли всех детей 10:55
В Сочи после мощного ливня подтоплены дома и дворы 10:54
СМИ: Миллиардер Эпштейн мог совершить попытку самоубийства в тюрьме 10:50
Ученые подсчитали, сколько бактерий содержит яблоко 10:47
Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гомельскую область 10:43
"Краснодар" купит экс-игрока сборной Франции Реми Кабелля 10:35
В Якутске суд наказал журналиста за злоупотребление свободой информации 10:20
Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова 09:57
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек 09:55
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море 09:54
В Башкирии дальнобойщик умер от приступа за рулем автомобиля 09:53
Власти поддержали идею наградить мальчика-героя из лагеря "Холдоми" 09:51
Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП под Воронежем 09:50
Гид по Москве и России в интерактивном формате заработал в парке "Зарядье" 09:42
На Кубани из-под конвоя сбежал особо опасный преступник без пальца 09:35
До 25 градусов тепла прогреется воздух в четверг в столице 09:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
25.07.2019 09:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гид по Москве и России в интерактивном формате заработал в парке "Зарядье"

Текст: Ирина Огилько

Виртуальное путешествие по самым знаковым достопримечательностям столицы и других территорий России смогут совершить гости парка "Зарядье". Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Видовые ролики будут показывать в формате 360 градусов, при этом зритель сам сможет управлять видеорядом. Совершить "видео-прогулку" можно с 10.00 до 21.00 в павильоне "Медиацентр".

Автобусы догонят поезда по онлайн-продаже билетов

Как рассказали в пресс-службе, для путешествия выбрано более 30 памятников природы и архитектуры, среди которых гора Эльбрус, долина гейзеров на Камчатке, извержение вулкана Ключевская сопка, памятник Минину и Пожарскому, Храм Христа Спасителя, сталинские высотки и другое.

Чтобы гости не запутались, все видеоролики разделены на три раздела: "Архитектурный калейдоскоп",  "Видео 360 градусов" (здесь зрители смогут наблюдать интересные природные явления, например, извержение вулкана), " Историческая панорама". Каждое путешествие длится от 3 до 5 минут, помимо русского гида представлены английский и китайский язык. Просмотр видегида бесплатный.

Общество Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Северная Корея произвела запуск ракеты
На Украине заговорили о "крымской национальной автономии"
Издан приказ о закрытии лагеря в Хабаровском крае после пожара
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Британии