Гид по Москве и России в интерактивном формате заработал в парке "Зарядье"

Виртуальное путешествие по самым знаковым достопримечательностям столицы и других территорий России смогут совершить гости парка "Зарядье". Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Видовые ролики будут показывать в формате 360 градусов, при этом зритель сам сможет управлять видеорядом. Совершить "видео-прогулку" можно с 10.00 до 21.00 в павильоне "Медиацентр".

Как рассказали в пресс-службе, для путешествия выбрано более 30 памятников природы и архитектуры, среди которых гора Эльбрус, долина гейзеров на Камчатке, извержение вулкана Ключевская сопка, памятник Минину и Пожарскому, Храм Христа Спасителя, сталинские высотки и другое.

Чтобы гости не запутались, все видеоролики разделены на три раздела: "Архитектурный калейдоскоп", "Видео 360 градусов" (здесь зрители смогут наблюдать интересные природные явления, например, извержение вулкана), " Историческая панорама". Каждое путешествие длится от 3 до 5 минут, помимо русского гида представлены английский и китайский язык. Просмотр видегида бесплатный.