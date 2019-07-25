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25.07.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Орлом возбудили второе дело по факту гибели пчел

Текст: Анна Скрипка

В Орловской области возбудили уголовное дело о нарушении правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (частью 2 статьи 249 УК РФ).

Фото: Mateusz Atroszko / iStock
Пасечникам компенсируют потери от гибели пчел

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, поводом стал массовый мор пчел в Малоархангельском районе.

По версии следствия, работники ООО "Ленинское" обработали поля с цветущей горчицей агрохимикатами, при этом никак не предупредило об этом пасечников. В результате 286 пчелосемей погибли.

Напомним, что это уже второе уголовное дело по факту мора пчел. Первое было возбуждено по факту мора насекомых в Корсаковском районе.

- В настоящее время по данным уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления, - отметили в региональном СК.

Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
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