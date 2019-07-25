Под Орлом возбудили второе дело по факту гибели пчел

В Орловской области возбудили уголовное дело о нарушении правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (частью 2 статьи 249 УК РФ).

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, поводом стал массовый мор пчел в Малоархангельском районе.

По версии следствия, работники ООО "Ленинское" обработали поля с цветущей горчицей агрохимикатами, при этом никак не предупредило об этом пасечников. В результате 286 пчелосемей погибли.

Напомним, что это уже второе уголовное дело по факту мора пчел. Первое было возбуждено по факту мора насекомых в Корсаковском районе.

- В настоящее время по данным уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления, - отметили в региональном СК.