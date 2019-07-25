Салют в честь освобождение Бреста прогремит на Поклонной горе в Москве

В канун 75-летия Победы в столице России решили отмечать праздничным салютом каждый из освобожденных городов, расположенных на европейской территории континента. В ближайшее воскресенье, 28 июля, праздничный салют прогремит в честь освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Решение о праздничных салютах в честь освобождения европейских городов было принято еще весной Министерством обороны России. Так, первые залпы 10 апреля прогремели в честь освобождения Одессы, 10 мая - в честь освобождения Севастополя, затем был салют в честь Минска и Вильнюса.

Теперь салют дадут в честь освобождения Бреста. В операции по освобождению белорусского города принимали участие войска 1-го Белорусского фронта под руководством Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, в том числе 8-я гвардейская армия под управлением генерал-полковника Василия Чуйкова, 28-я армия под руководством генерал-лейтенанта Александра Лучинского и других.

После залпов в честь Бреста 1 августа салют прогремит в честь освобождения литовского Каунаса, 2 мая - в честь освобождения Берлина. Последние залпы дадут 9 мая 2020 года, и они будут приурочены к освобождению Праги.

Всего до мая 2020 года предполагается организовать 17 праздничных салютов. Запуск проходит в 22.00 на Поклонной горе и включает в себя 12 залпов из девяти салютных установок 2А85, а звуковое сопровождение идет от 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм.