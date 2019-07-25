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25.07.2019 05:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке возбудили уголовное дело после гибели геологов

Текст: Евгения Шерешевская

Гибель в Камчатском крае двух мужчин в результате падения вездехода в ущелье стала поводом для возбуждения уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Оно возбуждено Мильковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по региону, сообщили в пресс-службе ведомства.

На Камчатке пострадавших геологов эвакуируют вертолетом

По версии следователей, вечером 23 июля шестеро геологов выехали на вездеходе-тягаче МТ-ЛБУ для проведения георазведки в Быстринском районе. Они остановили машину возле ущелья, предположительно, из-за поломки гусеничного механизма. Водитель вышел из кабины, чтобы устранить неисправность.

Во время ремонта вездеход начал самопроизвольно двигаться и сорвался в ущелье глубиной более 300 метров.

В результате погибли двое мужчин - 59 и 45 лет, трое получили травмы, одному удалось выпрыгнуть из движущегося вездехода и остаться в живых.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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