Под Саратовом задержаны подозреваемые в нападении на мясокомбинат

В Саратовской области задержаны подозреваемые в нападении на офис мясокомбината в селе Генеральском и убийстве охранника.

Как сообщает областное управление СК, двое мужчин 24 и 42 лет, жители Энгельсского района, были задержаны следователями в результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками ГУ МВД при поддержке Росгвардии.

13 июля ночью злоумышленники совершили разбойное нападение на офис коммерческой организации в Генеральском, при этом смертельно ранили охранника.

По данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело.