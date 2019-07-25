Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова

Азовский районный суд Омской области запретил использовать не по назначению земельный участок в селе Поповка, на котором расположена взлетно-посадочная площадка имени Егора Летова.

С иском в суд обратился омский транспортный прокурор. Как выяснилось, с коллективным письмом в правоохранительные органы обратились жители села. Они заявили, что им негде пасти коров: земли сельхозназначения занимает аэропорт.

- В ходе проверки было установлено, что местный житель осуществлял эксплуатацию земельных участков сельскохозяйственного назначения для размещения на них взлетно-посадочной площадки, с которой систематически выполнялись полеты воздушных судов, - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. - Это противоречит требованиям закона.

Азовский районный суд запретил использовать земельный участок не по целевому назначению. Помимо этого собственника взлетно-посадочной площадки оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Частный аэродром находился 20 минутах езды от центра города и принимал самолеты малой авиации.

Как сообщала "РГ", в ноябре прошлого года собственники аэродрома решили присвоить ему имя известного омского поэта и музыканта Егора Летова, чтобы поддержать всех омичей, голосовавших за выдающегося земляка. Омск вошел в список 45 городов, где воздушным гаваням предложили дать имена великих соотечественников. Одной из самых популярных кандидатур среди омичей стал лидер группы "Гражданская оборона". Однако его имя не вошло в шорт-лист конкурса.

На аэродроме в Поповке собирались установить барельеф в честь Летова. А в следующем году здесь планировалось провести рок-фестиваль в память о музыканте.