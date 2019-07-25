Финансист из Мурманска осужден за махинации на 66 миллионов

Финансист из Мурманска отправился в колонию общего режима за многомиллионные аферы. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда города.

- Суд удовлетворил гражданский иск одного из потерпевших, постановлено взыскать с Дмитрия Егорова около 66 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе суда.

Мужчина ранее возглавлял отдел по операциям с ценными бумагами мурманского отделения одного из крупных российских банков. Затем он перешел в другой банк на должность сначала советника управляющего, а затем - заместителя управляющего по развитию бизнеса. Пользуясь своим служебным положением, он неоднократно брал из кассы банка крупные суммы денег. Делать это он продолжал даже тогда, когда был уволен из банка, пользуясь доверием кассиров и не сообщая им о своем увольнении. Взятые деньги он обещал вернуть. Когда кассиры поняли, что это обещание не будет выполнено, они подложили в сейф пачки игрушечных банкнот "Банка приколов".

Это вскрылось при внеплановой ревизии в 2017 году - в кассе недоставало 16 миллионов рублей. Боясь наказания, кассиры сбежали с работы и рассказали полицейским о действиях своего бывшего руководителя.

Егоров был взят под стражу в зале суда. Два эпизода хищения денег вкладчиков суд оставил без удовлетворения за истечением сроков давности. По третьему, в котором фигурировала сумма более чем в 60 миллионов рублей, он был признан виновным. За решеткой ему предстоит провести 4 года.