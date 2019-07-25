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25.07.2019 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин установил сроки создания синхротронных и нейтронных мегаустановок

Текст: Мария Набиркина
Указ президента о мерах по развитию в РФ синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Утверждены сроки программы. Правительству России в числе прочего поручено обеспечить к 2021 году ввод в эксплуатацию пяти, а к 2025 году - двадцати исследовательских станций международного центра нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине (Ленинградская область), сообщает РИА Новости.

Фото: Правительство Новосибирской области
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Также к 2020 году предстоит обеспечить проектирование установки на острове Русский во Владивостоке и строительство здания для переноса в него конструктивных блоков и агрегатов источника синхротронного излучения "Зеленоград". К 2024 году должен быть создан источник синхротронного излучения поколения 4+, а к 2025 году - прототип импульсного источника нейтронов на основе так называемой реакции испарительно-скалывающего типа.

Наконец, к 2023 году надо будет модернизировать Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов" (Москва).

Синхротронное излучение - один из наиболее востребованных инструментов для широкого спектра фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики, биологии, медицины, химии. Источники такого излучения позволяют изучать материю на уровне атомов. В настоящее время в мире работает около 40 источников синхротронного излучения, разрабатывается и строится более десятка новых установок.

Без нейтронного излучения не обойтись при изучении материалов, используемых в энергетике и атомной промышленности, магнитных материалов и многого другого. Источниками нейтронов для проведения исследований на современном уровне являются высокопоточные ядерные реакторы.

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