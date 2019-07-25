В Петербурге в музее Суворова открылась выставка о Чесменском сражении

В Государственном мемориальном музее Суворова открыта выставка "Cраженье при Чесме народы не забудут", посвященная Дню Военно-Морского флота России. Название для нее взято из эпической поэмы Михаила Хераскова "Чесмесский бой", написанной в 1771 году.

Экспозиция напомнит зрителям об одной из славных исторических дат: 7 июля 1770 года две эскадры русского флота под командованием адмирала Григория Спиридова и графа Алексея Орлова одержали победу в Чесменской бухте над турецкими силами, вдвое превосходящими силы россиян. Это одна из самых блестящих побед русского флота в военно-морской летописи России. И не случайно с 2012 года по закону Российской Федерации 7 июля внесено в перечень Дней воинской славы.

На выставке представлены портреты участников морского сражения работы неизвестных художников. В частности, братьев Алексея и Федора Орловых. Как известно, первый получил право именоваться графом Орловым-Чесменским. Куда менее известен факт, связанный со вторым братом. Федор Орлов оказался среди немногих, выживших при взрыве корабля "Св. Евстафий", взявшего на абордаж один из турецких флагманов.

Особого внимания заслуживает альбом гравированных карт, посвященных событиям так называемой "Первой архипелагской экспедиции" 1769-1774 годов, в ходе которой и состоялось сражение в средиземноморской Чесменской бухте. Карты были выполнены генералом-инженером Мордвиновым, объединены в три тома и преподнесены Екатерине II. На выставке будет впервые представлен один из томов - уникальный документ екатерининской эпохи, к которому прикасались руки российской императрицы.