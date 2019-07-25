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25.07.2019 15:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге задержали подозреваемых в хищении средств на реставрацию

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Сотрудники управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали лиц, подозреваемых в крупном хищении бюджетных средств, отпущенных на реставрацию памятника "Интендантские склады", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В информации, распространенной УФСБ, говорится, что пресечена деятельность группы лиц, организовавшей хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Деньги были выделены из федерального бюджета для выполнения работ по капитальному ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения - "Здание Главного Кригс-Комиссариата "Интендантские склады".

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 ("Мошенничество"). Ряд подозреваемых задержан, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Проводится дополнительное расследование для расширения и укрепления доказательной базы.

Ранее сообщалось, что здание "Интендантских складов" уже реставрировалось, обеспокоенность его состоянием и ходом работ выразил летом 2017 года министр культуры РФ Владимир Мединский. За приемку фактически невыполненных работ суд вынес постановление о назначении штрафа в 15 тысяч рублей бывшему начальнику отдела технического надзора по инженерным системам Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Владимиру Крайнову. По версии следствия, именно он принял работы и подписал акты, в результате чего подрядчик получил около 10,7 миллиона рублей, из которых 10,3 миллиона - за невыполненные работы. Дело в отношении Крайнова было возбуждено по части 1 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями").

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Позже Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила конкурс на ремонтно-реставрационные работы исторического здания Интендантских складов в Петербурге с начальной (максимальной) стоимостью 500 миллионов рублей.

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