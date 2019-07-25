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25.07.2019 13:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Великом Новгороде ученые нашли саркофаги домонгольского времени

Текст: Ольга Штраус (Великий Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экспедиция Института археологии Российской академии наук впервые обнаружила шесть каменных саркофагов на раскопках Юрьева монастыря в Великом Новгороде, сообщается на официальном сайте института. В этих саркофагах в XII - начале XIII века были похоронены знатные бояре Новгорода.

Подобные саркофаги, отмечают ученые, выполняли функцию семейной усыпальницы. Они встречаются только в некоторых столицах княжеств домонгольского периода, а именно в Киеве, Чернигове, Переяславле Южном и Новгороде. По словам начальника Новгородского архитектурно-археологического отряда Владимира Седова, это уникальное погребальное сооружение. Всего в Новгороде за всю историю раскопок было найдено около 15 саркофагов: они есть в Софийском соборе, в некоторых старых церквях. Но целая серия саркофагов, принадлежащая элите средневекового Новгорода - безусловная редкость.

Фото: iStock
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Археологи исследуют Георгиевский собор Юрьева монастыря с 2013 года, а с 2015-го ведут работы по внешнему периметру здания. Раскопки уже принесли немало интересных находок. Так, в 2016 году были обнаружены первые каменные саркофаги, в которых, как считают ученые, были захоронены монахи Юрьева монастыря: эту догадку подтверждали найденные в захоронении остатки кожаных поясов с тиснением религиозных праздников и кожаные кресты.

И вот сейчас обнаружена новая серия каменных саркофагов, каждый из которых был собран из шести плит. Всего найдено шесть саркофагов, пять из которых доступны для исследований, а подобраться к шестому, находящемуся под поздним фундаментом, не представляется возможным.

По оценкам Владимира Седова, саркофаги представляют собой очень мощное сооружение. Очевидно, что каждый был подготовлен заранее, поскольку на подготовку такой гробницы требуется немало времени и большое количество людей. Например, плита, накрывающая саркофаги, весит около полутора тонн.

Первичные антропологические обследования показали: здесь были похоронены мужчины и женщины в возрасте около 50 лет и старше. Средняя продолжительность жизни средневекового человека составляла 35-38 лет. Поэтому можно утверждать, что в погребениях находятся останки индивидов, имевших очень высокий уровень жизни, отмечают ученые.

Культура Арт Музеи и памятники Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
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