Вологодца задержали по подозрению в избиении ребенка

В Вологодской области задержали подозреваемого в избиении шестилетнего мальчика.Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 24-летнего молодого человека доставили в полицию.

Напомним, ЧП произошло 20 июля в поселке Вожега. Тревогу подняли родители мальчика, который не вернулся домой. Выяснилось, что ребенок катался на велосипеде на площади. С ним завязали разговор двое пьяных молодых людей, позвали с собой в гаражи. Там один из них нанес ребенку удары. Мальчик потерял сознание. Случайные прохожие обнаружили малыша через некоторое время. Сейчас ребенок находится в больнице.

Приятеля нападавшего вскоре задержали, им оказался ранее судимый местный житель. Подозреваемый скрылся, но сотрудники полиции по Вожегодскому району установили его местонахождение и также задержали.

Следственное управление СК РФ по Вологодской области расследует уголовное дело по статье 115 УК РФ - умышленное причинение вреда здоровью.