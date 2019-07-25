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25.07.2019 17:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Воспитанницы пансиона МО в Петербурге приступят к занятиям в сентябре

Текст: Иван Петров

Строительную площадку филиала пансиона воспитанниц Минобороны посетил в четверг министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Вместе с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым они проверили ход строительства. Министру доложили, что уже практически завершено обустройство инфраструктуры пансиона. По плану - в сентябре текущего года 240 воспитанниц первого набора, приехавших со всех уголков страны, приступят к занятиям.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Филиал пансиона вместимостью на 560 мест строится на острове Бычий и полуострове Безымянный. Решение о создании в городе на Неве филиала пансиона воспитанниц было принято в связи с многочисленными просьбами общественности и руководства Санкт-Петербурга о возрождении традиций Смольного института благородных девиц. В Минобороны рассказали, что образовательная деятельность в пансионе направлена на всестороннее развитие воспитанниц и помимо предметов обязательной школьной программы включает широкий блок дополнительных занятий: четыре иностранных языка, занятия танцами, спортивное, художественное и музыкальное образование, а также эстетическое и этическое воспитание.

Пансион воспитанниц Минобороны был создан в 2008 году. Тогда был осуществлен первый набор в 7, 8 и 9 классы, а с 2009 года проводится набор с 5 класса. Воспитанницами пансиона являются дети военнослужащих, проходящих военную службу в отдаленных гарнизонах, из неполных и многодетных семей, дочери погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных госнаградами за выполнение воинского долга.

Сегодня в пансионе обучаются более 740 воспитанниц, обучение ведется с 5 по 11 класс. В 2011 году состоялся первый выпуск в количестве 55 воспитанниц.

Общество Образование Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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