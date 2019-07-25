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25.07.2019 14:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Крымская Атлантида: В затопленной Акре нашли мини-амфоры и гребень

Текст: Юлия Крымова (Керчь)
Подводные археологи подняли с территории затопленного античного города Акра миниатюрные амфоры для благовоний и деревянный гребень.

Раскопки на берегу Керченского пролива выполняет совместная экспедиция Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры РАН, Русского географического общества и Черноморского центра подводных исследований.

- Раскапывали цистерну в большом дворе с каменной вымосткой в северной части Акры и нашли там две миниатюрные амфоры-бальзамария, - цитирует РИА Новости замруководителя Черноморского центра подводных исследований Виктора Вахонеева. - Они относятся к III веку нашей эры. В таких сосудах хранили благовония гречанки. На территории Акры бальзамарии встретились нам впервые.

Фото: iStock
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Кроме того, исследователи нашли деревянный гребень - уже четвертый по счету в Акре. Первые три были обнаружены во время предыдущих экспедиций. Находку возрастом две с половиной тысячи лет хранят в специальном растворе.

Под водой также найдены фрагменты амфор, которые могли прибыть в Акру из Гераклеи, Синопа и с острова Фасос.

Хотя Акра была обнаружена в 1970-х годах, систематические раскопки здесь ведутся с 2011 года. Участники экспедиций подняли со дна Керченского пролива более восьми тысяч артефактов, которые относятся к античности и средневековью.

Самая ценная из них - золотая серьга в виде головы льва, обнаруженная в 2015 году. Она вместе с другими предметами из Акры хранится в Золотой кладовой Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

В 2019 году археологи обнаружили уже более двухсот новых находок. Часть из них после изучения будет передана в Музей подводной археологии в Феодосии.

Справка "РГ"

Руины города Акра находятся в южной части Керченского полуострова, в 30 километрах от современной Керчи. Большая часть их находится под водой. О портовом городе Акра было известно из трудов античных историков. Он существовал с VI века до нашей эры до IV века нашей эры, входил в Боспорское царство. В результате постепенного затопления этой части побережья был покинут жителями. Долгое время Акру найти не удавалось. В 1970-80-х годах на берегу Керченского пролива были найдены монеты и остатки амфор, а затем обнаружены стены под водой. Улицы и остатки строений древнего порта сохранились почти в первозданном виде.

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