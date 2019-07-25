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Рэпер Tay-K приговорен к 55 годам тюрьмы за убийство

Новости
    25.07.2019, 13:25
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Buffet Boys Фото: youtube.com/ Buffet Boys
Фото: youtube.com/ Buffet Boys

Девятнадцатилетний рэпер из Техаса Tay-K (настоящее имя Tэймор Трэвон Макинтайр) приговорен по совокупности к 55-летнему тюремному сроку и штрафу в 21 тысячу долларов. Приговор разбойному музыканту зачитан во вторник.

Как передает CNN, ссылаясь на окружную прокуратуру, исполнитель признан виновным в убийстве 21-летнего Итана Уолкера,произошедшем во время вооруженного нападения в 2016 году в Мэнсфилде. Когда Тэймор в составе банды из семи человек пытался выкрасть денежные средства и наркотики из дома жертвы.

Макинтайр кинулся в бега и был арестован в Нью-Джерси через три месяца после инцидента.

Tay-K получил известность, когда в позапрошлом году срезал с ноги браслет электронного слежения, сбежал из-под домашнего ареста и записал лаконичный угрожающий трек The Race. Собравший к этому дню только на YouTube более 175 миллионов просмотров.

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