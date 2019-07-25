Российско-китайским отношениям посвятили памятные конверты

Авторами изображения на конвертах стали представители двух стран - китайский художник Сюй Ли и российский мастер кисти Вера Лагутенкова. На конверте запечатлена девушка о двух ликах: наполовину китаянка в классическом костюме китайской оперы на фоне бамбуковой рощи, наполовину россиянка в традиционной российской одежде на фоне берез.