Российско-китайским отношениям посвятили памятные конверты

В Пекине выпущены конверты, посвященные сразу двум памятным датам: 70-летию образования КНР и 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Авторами изображения на конвертах стали представители двух стран - китайский художник Сюй Ли и российский мастер кисти Вера Лагутенкова. На конверте запечатлена девушка о двух ликах: наполовину китаянка в классическом костюме китайской оперы на фоне бамбуковой рощи, наполовину россиянка в традиционной российской одежде на фоне берез.