Сборная России опустилась на 46-ю позицию в рейтинге ФИФА

С момента предыдущего обновления рейтинга 14 июня команда Станислава Черчесова матчей не проводила и ее обошли сборные Нигерии (33-е место), Алжира (40) и Марокко (41), которые в июне-июле принимали участие в Кубке африканских наций.
Сборная Бельгии сохранила лидирующую позицию в рейтинге. Благодаря победе на Кубке Америки на вторую строчку поднялась сборная Бразилии, сместив на третье место действующих чемпионов мира - команду Франции.
Рейтинг ФИФА, версия от 25 июля:
1 (1). Бельгия - 1746 очков,
2 (3). Бразилия - 1726,
3 (2). Франция - 1718,
4 (4). Англия - 1652,
5 (8). Уругвай - 1637,
6 (5). Португалия - 1631,
7 (6). Хорватия - 1625,
8 (13). Колумбия - 1622,
9 (7). Испания - 1617,
10 (11). Аргентина - 1610…
46 (43). Россия - 1436.
Следующая версия рейтинга ФИФА будет представлена 19 сентября.