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25.07.2019 13:26
Рубрика: Спорт

Сборная России опустилась на 46-ю позицию в рейтинге ФИФА

Текст: Максим Домчев
Сборная России потеряла три места в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована 25 июля на официальном сайте организации, и разместилась на 46-й строчке.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

С момента предыдущего обновления рейтинга 14 июня команда Станислава Черчесова матчей не проводила и ее обошли сборные Нигерии (33-е место), Алжира (40) и Марокко (41), которые в июне-июле принимали участие в Кубке африканских наций.

Фото: Михаил Синицын.
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Сборная Бельгии сохранила лидирующую позицию в рейтинге. Благодаря победе на Кубке Америки на вторую строчку поднялась сборная Бразилии, сместив на третье место действующих чемпионов мира - команду Франции.

Рейтинг ФИФА, версия от 25 июля:

1 (1). Бельгия - 1746 очков,

2 (3). Бразилия - 1726,

3 (2). Франция - 1718,

4 (4). Англия - 1652,

5 (8). Уругвай - 1637,

6 (5). Португалия - 1631,

7 (6). Хорватия - 1625,

8 (13). Колумбия - 1622,

9 (7). Испания - 1617,

10 (11). Аргентина - 1610…

46 (43). Россия - 1436.

Следующая версия рейтинга ФИФА будет представлена 19 сентября.

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