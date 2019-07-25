СМИ: В Италии при крушении вертолета погибла российская бегунья

Российская бегунья Екатерина Кархина стала жертвой крушения вертолета в море у итальянского острова Горгона. Об этом сообщило местное издание Il Tirreno.

По данным издания, российская марафонщица находилась на борту вертолета вместе с Максимом Сычевым, который пока считается пропавшим без вести. Обнаруженное тело, утверждает Il Tirreno, принадлежит именно Кархиной.

Сообщается так же, что спортсменка неоднократно участвовала в забегах в Италии и одерживала победы.

Кроме того, стало известно, что частный вертолет, принадлежавший россиянам, совершал перелет с озера Комо в Олбию (Сардиния) и потерпел крушение в районе острова Горгона (провинция Ливорно) после небольшой остановки в районе города Масса-Каррара. По факту произошедшего ведется следствие.