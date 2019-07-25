Сычуаньская водка покорит российский рынок

По словам главы компании, российский алкогольный рынок обладает огромным потенциалом развития. "Мы планируем инвестиции и строительство заводов, чтобы совместить китайские традиции с местными ресурсами. Мы хотим "подогнать" аромат китайской водки под западные вкусы", - рассказал предприниматель.

Китайская водка со специфическим запахом до сих пор не пользовалась большой популярностью за рубежом. По данным издания "Жэньминь жибао", Китай производит 40% крепкого алкоголя в мире, однако доля китайских алкогольных напитков на зарубежных рынках не превышает 8%. "Улянъе" намерена изменить ситуацию, открыв большие маркетинговые хабы в Америке, Европе и АТР.

Название "Улянъе" переводится как "Пять злаков". Технология приготовления водки была изобретена в городе Ибин еще во времена династии Сун (X-XII вв. н.э.) и до сих пор держится в секрете. Известно лишь, что богатый аромат этого крепкого напитка рождается благодаря использованию сразу пяти злаков: это длиннозерный и клейкий рис, сорго, кукуруза и пшеница.

Сегодня бренд "Улянъе" оценивается в 69 миллиардов юаней (10,5 миллиардов долларов) и из года в год входит в список самых дорогих и узнаваемых торговых марок Китая. В 2011 году "Улянъе" стала первым китайским брендом, реклама которого была размещена на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В 2012 году в честь этой водки в ее родном городе назвали новый международный аэропорт. По итогам 2017 года "Улянъе" признана самым быстроразвивающимся брендом мира: в топ-500 мировых торговых марок она за год переместилась с 284 строчки на 100-ю.