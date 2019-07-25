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25.07.2019 14:00
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Сычуаньская водка покорит российский рынок

Производители знаменитой сычуаньской водки "Улянъе" намерены выйти на российский рынок. Об этом со ссылкой на председателя правления компании Wuliangye Yibin Co. Ли Шугуана сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Название "Улянъе" переводится как "Пять злаков". Фото: Медиакорпорация Китая Название "Улянъе" переводится как "Пять злаков". Фото: Медиакорпорация Китая
Название "Улянъе" переводится как "Пять злаков". Фото: Медиакорпорация Китая

По словам главы компании, российский алкогольный рынок обладает огромным потенциалом развития. "Мы планируем инвестиции и строительство заводов, чтобы совместить китайские традиции с местными ресурсами. Мы хотим "подогнать" аромат китайской водки под западные вкусы", - рассказал предприниматель.

Китайская водка со специфическим запахом до сих пор не пользовалась большой популярностью за рубежом. По данным издания "Жэньминь жибао", Китай производит 40% крепкого алкоголя в мире, однако доля китайских алкогольных напитков на зарубежных рынках не превышает 8%. "Улянъе" намерена изменить ситуацию, открыв большие маркетинговые хабы в Америке, Европе и АТР.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Название "Улянъе" переводится как "Пять злаков". Технология приготовления водки была изобретена в городе Ибин еще во времена династии Сун (X-XII вв. н.э.) и до сих пор держится в секрете. Известно лишь, что богатый аромат этого крепкого напитка рождается благодаря использованию сразу пяти злаков: это длиннозерный и клейкий рис, сорго, кукуруза и пшеница.

Сегодня бренд "Улянъе" оценивается в 69 миллиардов юаней (10,5 миллиардов долларов) и из года в год входит в список самых дорогих и узнаваемых торговых марок Китая. В 2011 году "Улянъе" стала первым китайским брендом, реклама которого была размещена на Таймс-сквер в Нью-Йорке. В 2012 году в честь этой водки в ее родном городе назвали новый международный аэропорт. По итогам 2017 года "Улянъе" признана самым быстроразвивающимся брендом мира: в топ-500 мировых торговых марок она за год переместилась с 284 строчки на 100-ю.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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