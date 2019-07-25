Умер актер Анатолий Торопов

Народный артист России, один из старейших актеров Малого театра Анатолий Торопов скончался 25 июля на 92-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте театра.

Без указания причин смерти Топорова.

"Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича", - говорится в некрологе.

О месте и времени прощания станет известно позднее.

Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 года в Пятигорске. В 1952-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Малого театра. В котором и прослужил без малого семьдесят лет.

На экранах - с конца пятидесятых: "Хмурый Вангур", "Северная повесть", "Угрюм-река" (Шапошников), "Приваловские миллионы" (Заплатин), "Хождение по мукам" 1974 года (Акундин), "Ярмарка тщеславия" 76-го, "Пучина".