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Умер актер Анатолий Торопов

Новости
    25.07.2019, 17:46
Текст:   Олег Усков

Народный артист России, один из старейших актеров Малого театра Анатолий Торопов скончался 25 июля на 92-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте театра.

Без указания причин смерти Топорова.

"Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича", - говорится в некрологе.

О месте и времени прощания станет известно позднее.

Анатолий Торопов родился 14 июня 1928 года в Пятигорске. В 1952-м окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в труппу Малого театра. В котором и прослужил без малого семьдесят лет.

На экранах - с конца пятидесятых: "Хмурый Вангур", "Северная повесть", "Угрюм-река" (Шапошников), "Приваловские миллионы" (Заплатин), "Хождение по мукам" 1974 года (Акундин), "Ярмарка тщеславия" 76-го, "Пучина".

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