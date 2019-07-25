В Китае 11 человек стали жертвами крупного оползня

Жертвами оползня в китайской провинции Гуйчжоу стали 11 человек, еще 34 местных жителя пропали без вести. ЧП произошло во вторник в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй.

По данным Центрального телевидения КНР, оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, свыше 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребенными под толщей земли. К утру среды спасатели извлекли из-под завалов 11 тел погибших, еще 11 человек удалось спасти. Пропавшими без вести числятся 34 человека.

Сейчас на месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействовано более 850 человек. К поискам привлечены собаки. Работы осложняют дождь и неустойчивость породы, а также площадь оползня, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, оползень, сошедший в уезде Шуйчэн, относится к классу очень крупных. Масса вовлеченной горной породы превысила два миллиона кубометров. Оползень сошел под довольно крутым уклоном в 28 градусов. Его длинна - 1100 метров, средняя толщина сошедших горных масс - пять метров.