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25.07.2019 02:03
Рубрика: В мире

В Китае 11 человек стали жертвами крупного оползня

Фото: EPA/FEATURECHINA Фото: EPA/FEATURECHINA
Фото: EPA/FEATURECHINA

Жертвами оползня в китайской провинции Гуйчжоу стали 11 человек, еще 34 местных жителя пропали без вести. ЧП произошло во вторник в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй.

По данным Центрального телевидения КНР, оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, свыше 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребенными под толщей земли. К утру среды спасатели извлекли из-под завалов 11 тел погибших, еще 11 человек удалось спасти. Пропавшими без вести числятся 34 человека.

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Сейчас на месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействовано более 850 человек. К поискам привлечены собаки. Работы осложняют дождь и неустойчивость породы, а также площадь оползня, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, оползень, сошедший в уезде Шуйчэн, относится к классу очень крупных. Масса вовлеченной горной породы превысила два миллиона кубометров. Оползень сошел под довольно крутым уклоном в 28 градусов. Его длинна - 1100 метров, средняя толщина сошедших горных масс - пять метров.

В мире Восточная Азия Китай
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