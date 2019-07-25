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25.07.2019 16:23
Рубрика: Спорт

В Кунцеве открыли мемориал памяти Федора Черенкова

Текст: Максим Домчев

В Кунцеве открыт мемориал памяти футболиста московского "Спартака" Федора Черенкова, которому 25 июля исполнилось бы 60 лет.

Мемориал памяти одного из самых любимых футболистов 80-х годов прошлого века открылся в четверг на территории школы №384 в районе Кунцево, в которой учился Черенков.

На торжественном открытии присутствовали его бывшие одноклубники - Юрий Гаврилов, Сергей Новиков и Ринат Дасаев, а также президент Московской федерации футбола Сергей Анохин, дочь игрока Анастасия Черенкова и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, сообщает ТАСС.

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Анастасия Черенкова и Симонян открыли мемориал, установленный в здании школы, которая теперь носит имя самого народного футболиста.

"Федор - святой человек. То, что школа, в которой он учился, участвует в этом - это огромная благодарность. Вечная память великому Федору Черенкову, и пока мы живы, пока мы ходим по этой земле, мы будем благодарны ему за его игру, он был не только великим, но и гением", - заявил Симонян.

Его обожали болельщики, в симпатии к Черенкову признавались даже те, кто не любил "Спартак". Его гениальная игра никого не оставляла равнодушным. В составе "Спартака" Черенков провел 494 матча, что до сих пор является рекордом. С "красно-белыми" он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.

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