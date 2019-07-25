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25.07.2019 18:32
Рубрика: Происшествия

В Совфеде предлагают содержать беременных в СИЗО в отдельных камерах

Текст: Галина Мисливская

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил к внесению в Госдуму законопроект об отдельных камерах в СИЗО для беременных женщин и матерей с детьми до трех лет.

"Законопроектом устанавливается, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей (до трех лет), должны содержаться отдельно от остальных женщин", - цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

Фото: РИА Новости
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Подобные положения есть в приказе Минюста от 14 октября 2005 года, но на практике эта норма нарушается, о чем свидетельствуют данные уполномоченных по правам ребенка в регионах.

Кутепов также предлагает установить норму площади на каждого ребенка, который находится в СИЗО с матерью, - не менее четырех квадратных метров. В настоящее время санитарная норма площади в камерах устанавливается лишь в расчете на взрослых, говорится в пояснительной записке.

Такой порядок "значительно ухудшает условия нахождения женщин с детьми в местах содержания под стражей".

Андрей Кутепов рассчитывает внести свою инициативу в Госдуму в ближайшее время.

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