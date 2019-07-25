В США после длительного перерыва возобновлят смертные казни

Федеральные власти США планируют возобновить приведение в исполнение смертных приговоров. Начиная с 9 декабря, будут казнены пятеро заключенных, приговоренных к высшей мере наказания за убийства детей. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на заявление Минюста США.

Отмечается, что генпрокурор США Уильям Барр уже дал указание Федеральному бюро тюрем принять дополнение к федеральному протоколу о приведении в исполнение наказаний. Этот шаг должен позволить федеральному правительству возобновить смертные казни после перерыва, который длился почти 20 лет.

Действительно, последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал по сути неофициальный мораторий, поскольку были согласованы правила применения смертельных инъекций. Новые правила предполагают изменение существующие процедуры смертной казни. При инъекции планируется вместо трех препаратов использовать один - пентобарбиталом.

Речь идет лишь о перерыве в применении смертной казни на федеральном уровне. При этом властями штатов регулярно применяется высшая мера наказания.