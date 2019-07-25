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25.07.2019 13:30
Рубрика: Власть

Валентина Матвиенко мечтает снова сесть за руль

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась журналистам на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты, что любит водить автомобиль, но сейчас не может себе этого позволить.

Фото: пресс-служба СФ
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"Как только я перешла в категорию охраняемого лица, к сожалению, перестала сама водить автомобиль", - рассказала она.

"Я представила этот эскорт - я за рулем, впереди ГАИ (у них своя служба, я пыталась отбиться от них, но не могу). Я представила себя за рулем с сопровождением, это выглядит ужасно и неправильно", - продолжила спикер.

В будущем Валентина Матвиенко все же надеется снова сесть за руль. "Я не вожу в последние годы, но мечтаю, когда выйду на свободу, что обязательно вернусь к вождению автомобиля", - заключила она.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации
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