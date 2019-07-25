Валентина Матвиенко мечтает снова сесть за руль

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась журналистам на пресс-конференции по итогам весенней сессии палаты, что любит водить автомобиль, но сейчас не может себе этого позволить.

"Как только я перешла в категорию охраняемого лица, к сожалению, перестала сама водить автомобиль", - рассказала она.

"Я представила этот эскорт - я за рулем, впереди ГАИ (у них своя служба, я пыталась отбиться от них, но не могу). Я представила себя за рулем с сопровождением, это выглядит ужасно и неправильно", - продолжила спикер.

В будущем Валентина Матвиенко все же надеется снова сесть за руль. "Я не вожу в последние годы, но мечтаю, когда выйду на свободу, что обязательно вернусь к вождению автомобиля", - заключила она.