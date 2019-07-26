"Аэрофлот" укрепил позиции в топ-20 мировой авиации

Новости

Вместо крови можно будет сдать пот на сахар 16:10
Вышел трейлер драмы с Николь Кидман и Сарой Полсон "Щегол" 16:10
В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага 16:06
В Ульяновской области учебный самолет совершил экстренную посадку 16:05
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона 16:00
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля 15:56
В горах Сочи откроют новые маршруты для природного туризма 15:54
Премьеры немецких земель высказались за отмену санкций против России 15:49
Волгоградские саперы разминировали газораспределительную станцию 15:47
На Дону глава района подал в отставку из-за мусорных свалок 15:31
Институт предупреждения конкуренции введут в ЕАЭС 15:30
Мать Ольги Бузовой рассказала, что ее дочь не любили на "Доме-2" 15:21
Подписан закон о возвращении истцу 70% госпошлины в случае примирения в суде 15:18
На Ямале банда украла почти 500 тонн нефти 15:17
Житель Череповца заплатил аферистам 715 тысяч рублей за чай 15:17
Главный судебный пристав Прикамья взят под стражу до 13 сентября 15:00
В Подмосковье столкнулись два теплохода 14:59
Аксенов посоветовал главе администрации Белогорска уволиться 14:51
Российские ватерполистки победили итальянок и стали пятыми на ЧМ 14:49
В Петербурге экс-пристава осудили за хищение штрафов ГИБДД 14:46
В Туле задержали вербовщика террористов 14:44
Татарстан накрыла мгла из-за лесных пожаров в Восточной Сибири 14:39
Двукратный чемпион Евролиги Густаво Айон перешел в БК "Зенит" 14:38
Житель Саранска устроил стрельбу по детям из пневматики 14:33
К юбилею Армейских международных игр выпущены почтовые марки 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 14:49
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" укрепил позиции в топ-20 мировой авиации

Текст: Валерий Львов
Группа "Аэрофлот" уверенно укрепила позиции в топ-20 крупнейших авиационных холдингов мира по пассажиропотоку. Это следует из свежего рейтинга "Лидирующие авиационные группы" британского издания Airline Business - ведущего международного отраслевого ресурса.

Группа "Аэрофлот" по итогам 2018 года перевезла 55,7 млн. пассажиров и заняла 18-ю строчку списка главных игроков мирового авиационного рынка, продвинувшись на две позиции по сравнению с прошлым годом.

По ключевому производственному показателю - пассажирообороту - компания уверенно удерживает 16-е место, улучшив результаты прошлого года на 9,9%.

Одновременно ведущий российский авиационный холдинг подтвердил свое присутствие в топ-5 крупнейших авиагрупп Европы среди традиционных перевозчиков.

Как свидетельствует престижный мировой рейтинг, настоящий прорыв по итогам 2018 г. совершила авиакомпания "Победа". Низкобюджетная дочерняя компания "Аэрофлота" стала абсолютным рекордсменом глобального топ-100 по темпам роста. Годовой прирост пассажиропотока в 56,8% - высший результат в мировой авиации. Ранее по этому же показателю "Победу" признали однозначным лидером среди всех европейских лоукостеров, согласно рейтингу ведущего мирового аналитического центра CAPА.

Безоговорочное лидерство "Победы" в рейтингах по динамике роста пассажиропотока достигнуто благодаря высочайшей востребованности низкобюджетных авиаперевозок в России. "Победа" - бессменный ценовой лидер среди российских авиакомпаний. По признанию крупнейших метапоисковиков, "Победа" не только предлагает самые низкие цены, но и оказывает существенное влияние на снижение тарифов всех авиаперевозчиков, работающих с лоукостером на одном маршруте. Загрузка регулярных рейсов "Победы" - самая высокая в России. В 2018 г. средний показатель загрузки был на уровне 94%, сейчас он составляет 96% и на большинстве рейсов достигает 100%.

Планомерное наращивание Группой "Аэрофлот" уверенных позиций в элите глобальной авиации - надежный залог реализации амбициозных целей Стратегии 2023.

Экономика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинские пограничники испугались зеленых лучей из России
Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Россия потребовала от Украины незамедлительного возвращения танкера
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты