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26 июля 2019 г.

Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 июля 2019 года № 240-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за II квартал 2019 года"

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 26 июля 2019 г.
Вступает в силу 26 июля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2013 года № 24-оз "О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решение Общественного совета при Департаменте труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 18 июля 2019 года № 11), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за II квартал 2019 года:

в среднем на душу населения - 15 337 рублей;

для трудоспособного населения - 16 568 рублей;

для пенсионеров - 12 617 рублей;

для детей - 15 164 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова

 

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