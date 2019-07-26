Китай обеспокоен ситуацией с правами человека в США

Раса в США продолжает оставаться важной социальной категорией, пишут аналитики. В статье утверждается, что проблему американской расовой дискриминации трудно решить, поскольку она глубоко укоренилась в истории и реалиях США. Это структурное препятствие для равной реализации прав и статуса меньшинства, и именно это является коренной причиной разрыва американского общества.

Как полагают авторы статьи, с 2016 года в США наблюдается возрождение концепции превосходства белой расы. При этом страна позиционируют себя в качестве "общемирового защитника прав человека", но не имеет намерений и возможности решить проблему серьезной расовой дискриминации в собственной стране. В статье разоблачаются имеющиеся в США институциональные дефекты, подчеркивается лицемерный характер "прав человека по-американски".

Нынешнее состояние расовых отношений в США напрямую зависит от внутриполитической структуры, исторических традиций и идеологии. Без реформ в этих областях невозможно разорвать порочный круг расизма и расовой дискриминации, как и нельзя фактически в полной мере защитить и обеспечить права человека, резюмируется в статье.