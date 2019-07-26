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26 июля 2019 г.

Указ губернатора Магаданской области от 24 июля 2019 года № 157-у "О величине прожиточного минимума в Магаданской области за II квартал 2019 года"

Дата подписания 24 июля 2019 г.
Опубликован 26 июля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Магаданской области от 03 марта 2000 г. № 112-ОЗ "О прожиточном минимуме в Магаданской области" постановляю:

1.Установить величину прожиточного минимума в Магаданской области за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 19 755 рублей, для трудоспособного населения - 20 824 рубля, пенсионеров - 15 624 рубля, детей - 21 052 рубля.

2.Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов

 

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