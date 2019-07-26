МИД Венесуэлы заявил о посягательствах США на право граждан питаться

В Каракасе считают, что Соединенные Штаты покусились на право граждан Венесуэлы питаться. Так МИД страны прокомментировал дополнительные ограничительные меры, введенные американским минфином в отношении 13 фирм из разных стран и 10 человек (венесуэльских и колумбийских граждан), связанных с контрактами на поставки продовольствия в Боливарианскую республику.

По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, которые приводит РИА Новости, американская администрация продолжает заниматься "экономическим терроризмом". Сообщается, что персональные санкции коснулись непосредственно членов семьи президента Николаса Мадуро, а именно - троих детей его супруги Силии Флорес от первого брака.

Ранее минфин США внес в санкционный список четырех высокопоставленных венесуэльских офицеров, служивших в военной контрразведке страны.