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26.07.2019 09:19
Рубрика: В мире

МИД Венесуэлы заявил о посягательствах США на право граждан питаться

Текст: Екатерина Забродина

В Каракасе считают, что Соединенные Штаты покусились на право граждан Венесуэлы питаться. Так МИД страны прокомментировал дополнительные ограничительные меры, введенные американским минфином в отношении 13 фирм из разных стран и 10 человек (венесуэльских и колумбийских граждан), связанных с контрактами на поставки продовольствия в Боливарианскую республику.

Фото: wikipedia.org
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По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, которые приводит РИА Новости, американская администрация продолжает заниматься "экономическим терроризмом". Сообщается, что персональные санкции коснулись непосредственно членов семьи президента Николаса Мадуро, а именно - троих детей его супруги Силии Флорес от первого брака.

Ранее минфин США внес в санкционный список четырех высокопоставленных венесуэльских офицеров, служивших в военной контрразведке страны.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Санкции и антисанкции
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