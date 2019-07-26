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На последнем китайском дыхании

Рецензии
    26.07.2019, 20:00
Текст:   Иван Афанасьев
Пять лет назад Дяо Инань выхватил главный приз Берлинского кинофестиваля за социальный триллер "Черный уголь, тонкий лед". Внешне это был традиционный финчеровский триллер про маньяка, расчленяющего людей, таинственную femme fatale и нуарного героя, который все это дело расследует. Но человека, пришедшего за жанровыми изысками, ожидало разочарование: история заканчивалась практически ничем. Потому что для Инаня было важно показать не действие, а то, что это действие порождало: среду, которая, на манер ключевой локации "Озера диких гусей", остается, по выражению одного из героев, "слепым пятном на карте Китая".
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На этот же раз Инань, кажется, все сделал шиворот-навыворот: путанная детективная канва заменена парой лаконичных предложений (криминальный авторитет вышел из тюрьмы - случайно застрелил полицейского - теперь все его ищут и хотят сдать за сумку наличных). Неторопливое исследование локаций и меланхоличные покатушки по льду на коньках принесены в жертву брутальному бандитскому нуару с редкими, но внезапными, как судороги, всплесками экшн-сцен. На смену стилистике "Зодиака" и "Стрингера" пришли Рефн с фильмами Жан-Пьера Мельвиля. Одно неизменно: в конце нас ждет социальный аккорд, который строится отнюдь не на тонике.

Фото: kinopoisk.ru
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"Озеро диких гусей" не получило ни одного приза на минувшем Каннском кинофестивале, хотя, по идее, вполне могло - за режиссуру, например (эту номинацию в итоге взял беззубый формалистский "Молодой Ахмед" братьев Дарденн). В целом - неудивительно, потому что фильм - по сути, набор эффектных жанровых упражнений: вот тут немного в нуар поиграемся, вот здесь добавим боевика в духе "Джона Уика", тут вставим триллер про бандюков. Ближайший референс - это, конечно, "Драйв" напополам со "Входом в пустоту" с примесью "Самурая". Неброский сюжет размазан тонким слоем по толстому пласту зарисовок из жизни маргинального Китая.

В каком-то смысле герой тут - это, в первую очередь, сама страна. Озеро диких гусей - маленький загаженный курорт на манер сколоченных кое-как поселков возле Черного моря, куда едет отдыхать самая непритязательная публика. Нравы соответствующие: проституция, наркотики, угонщики мотоциклов. Инаня мало волнует, собственно, зритель. Его волнует то, что происходит с его страной, которая медленно, но верно скатывается к какому-то совершенно первобытному состоянию. Тут даже люди на улице, в 2012-м году, танцуют под Rasputin в исполнении Boney M, когда весь цивилизованный мир уже давно оттаптывал танцполы под "гангнам стайл".

Режиссер таким образом, с одной стороны, воздает должное всем вдохновителям сразу - кроме Мельвиля, Рефна и Ноэ, можно вспомнить южнокорейские триллеры (например, "Желтое море" или "Я видел дьявола") и даже "На последнем дыхании" - у них и финал схож (да, героя в конце с большими усилиями убьют - тут клише играют режиссеру на руку). С другой - он обнажает нервы своей страны, а главного героя превращает в олицетворение героя эпохи, бесстрашного, безрассудного, безбашенного, с напрочь выключенным инстинктом самосохранения бойцом, на фоне трупа которого, как на фоне памятника, потом будут делать селфи и хвастаться перед пляжными профурсетками в баре.

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