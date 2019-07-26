Пять лет назад Дяо Инань выхватил главный приз Берлинского кинофестиваля за социальный триллер "Черный уголь, тонкий лед". Внешне это был традиционный финчеровский триллер про маньяка, расчленяющего людей, таинственную femme fatale и нуарного героя, который все это дело расследует. Но человека, пришедшего за жанровыми изысками, ожидало разочарование: история заканчивалась практически ничем. Потому что для Инаня было важно показать не действие, а то, что это действие порождало: среду, которая, на манер ключевой локации "Озера диких гусей", остается, по выражению одного из героев, "слепым пятном на карте Китая".

На этот же раз Инань, кажется, все сделал шиворот-навыворот: путанная детективная канва заменена парой лаконичных предложений (криминальный авторитет вышел из тюрьмы - случайно застрелил полицейского - теперь все его ищут и хотят сдать за сумку наличных). Неторопливое исследование локаций и меланхоличные покатушки по льду на коньках принесены в жертву брутальному бандитскому нуару с редкими, но внезапными, как судороги, всплесками экшн-сцен. На смену стилистике "Зодиака" и "Стрингера" пришли Рефн с фильмами Жан-Пьера Мельвиля. Одно неизменно: в конце нас ждет социальный аккорд, который строится отнюдь не на тонике.

"Озеро диких гусей" не получило ни одного приза на минувшем Каннском кинофестивале, хотя, по идее, вполне могло - за режиссуру, например (эту номинацию в итоге взял беззубый формалистский "Молодой Ахмед" братьев Дарденн). В целом - неудивительно, потому что фильм - по сути, набор эффектных жанровых упражнений: вот тут немного в нуар поиграемся, вот здесь добавим боевика в духе "Джона Уика", тут вставим триллер про бандюков. Ближайший референс - это, конечно, "Драйв" напополам со "Входом в пустоту" с примесью "Самурая". Неброский сюжет размазан тонким слоем по толстому пласту зарисовок из жизни маргинального Китая.

В каком-то смысле герой тут - это, в первую очередь, сама страна. Озеро диких гусей - маленький загаженный курорт на манер сколоченных кое-как поселков возле Черного моря, куда едет отдыхать самая непритязательная публика. Нравы соответствующие: проституция, наркотики, угонщики мотоциклов. Инаня мало волнует, собственно, зритель. Его волнует то, что происходит с его страной, которая медленно, но верно скатывается к какому-то совершенно первобытному состоянию. Тут даже люди на улице, в 2012-м году, танцуют под Rasputin в исполнении Boney M, когда весь цивилизованный мир уже давно оттаптывал танцполы под "гангнам стайл".

Режиссер таким образом, с одной стороны, воздает должное всем вдохновителям сразу - кроме Мельвиля, Рефна и Ноэ, можно вспомнить южнокорейские триллеры (например, "Желтое море" или "Я видел дьявола") и даже "На последнем дыхании" - у них и финал схож (да, героя в конце с большими усилиями убьют - тут клише играют режиссеру на руку). С другой - он обнажает нервы своей страны, а главного героя превращает в олицетворение героя эпохи, бесстрашного, безрассудного, безбашенного, с напрочь выключенным инстинктом самосохранения бойцом, на фоне трупа которого, как на фоне памятника, потом будут делать селфи и хвастаться перед пляжными профурсетками в баре.

3.5