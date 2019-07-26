Подписан закон о возвращении истцу 70% госпошлины в случае примирения в суде

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предполагает возврат истцу до 70% уплаченной им госпошлины в случае примирения сторон в суде или отказе от претензий.

До принятия решения судом первой инстанции величина возврата составит 70%. Если примирение достигается на второй инстанции - 50%, на третьей и четвертой инстанции - 30%.

Ранее по закону при заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным судом РФ или арбитражными судами возврату истцу подлежало 50% от суммы уплаченной им государственной пошлины.

Кроме того, Путин подписал пакет законов, которые расширяют перечень примирительных процедур - помимо медиации, вводятся переговоры, судебное примирение.