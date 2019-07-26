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26.07.2019 18:43
Рубрика: Экономика

Президент России подписал законы о смене зарплатного банка

Текст: Евгений Гайва
Работник должен будет уведомлять работодателей о смене банка для перечисления зарплаты за 15 дней до ее выплаты, а не за 5 дней. За воспрепятствование смене зарплатного банка введены штрафы.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Два новых закона подписаны президентом. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Фото: iStock
Росстат пересчитал работников с миллионными зарплатами

Увеличение срока уведомления работодателя о смене зарплатного банка позволит исключить риск невыполнения норм трудового законодательства, например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений. Этому посвящен первый из подписанных законов.

Штрафы установлены в качестве меры административной ответственности за воспрепятствование реализации права работника поменять зарплатный банк. Этому посвящен второй закон.

Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от одной до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей, а юридических лиц будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

Экономика Работа Охрана труда Президент Законопроекты и комментарии Рынок труда
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