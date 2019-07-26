Путин наделил Следственный комитет правом проводить судебные экспертизы

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон, наделяющий Следственный комитет РФ правом проведения судебных экспертиз.

Теперь СК РФ получает возможность проводить широкий спектр судебных экспертиз, в том числе лингвистической, молекулярно-генетической и психофизиологической с использованием полиграфа, а также почерковедческой, дактилоскопической и других. Закон предусматривает создание судебно-экспертного учреждения СК не позднее 1 января 2022 года.

Появление собственных судебных экспертов в структуре ведомства даст большие возможности для следствия, заявлял ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.