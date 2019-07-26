Путин упростил деятельность политических партий в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон , отменяющий обязанность партий представлять сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты. Сейчас партии должны один раз в три года информировать Минюст о числе своих кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях.

Предусматривается, что вместо политической партии или ее регионального отделения эти сведения по запросу федерального уполномоченного органа будет предоставлять ЦИК РФ на основе данных, содержащихся в государственной автоматизированной системе "Выборы".

Кроме того, еще один подписанный закон вводит альтернативу в наказании для депутатов местного самоуправления за нарушения в декларациях. А именно, за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Сейчас неточность или опечатка в декларации влечет за собой сдачу мандата. Теперь, если у депутата не было умысла предоставить недостоверные сведения, то гражданин, имеющий значительный опыт, высокую квалификацию, сможет продолжить осуществлять депутатские полномочия в муниципальном образовании. Новые меры ответственности будут аналогичны тем, что применяются к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. Теперь за допущенные несущественные неточности в декларации может последовать предупреждение либо освобождение депутата от должности в своем представительном органе, а также ряд других санкций.