Новости

Конгрессмены США приняли законопроект об увеличении потолка госдолга 11:37
В Камышине внезапно скончалась школьница 11:34
Почти 10 тысяч человек пролечились в отделе радиологии больницы им. Плетнева 11:33
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре 11:22
Три атомные подлодки Севмаша примут участие в военно-морских парадах 11:21
В Тюмени из-за тумана сел самолет Москва - Курган 11:14
В Томской области зафиксировали массовую гибель пчел 11:06
В Астрахани задержаны и. о. министра финансов и экс-премьер региона 10:58
СК возбудил дело после травмирования ребенка в лагере под Хабаровском 10:51
В Челябинске автокран сбил пешехода и протаранил три маршрутки 10:50
Механик захваченного танкера рассказал о русскоговорящих сотрудниках СБУ 10:24
Юнкер отказал Джонсону в пересмотре соглашения об условиях Brexit 09:54
В Хабаровском крае ребенок получил травмы в нелегальном лагере 09:20
МИД Венесуэлы заявил о посягательствах США на право граждан питаться 09:19
Отдых на природе: как выбрать правильную туристическую палатку 09:00
Ученые рассказали о необходимой тренировке для долгой жизни 08:43
Австралийские власти разрешили охоту на диких кошек 08:21
Начальника амурской колонии обвинили в создании курорта для Цеповяза 08:15
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА 08:13
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ 07:59
Родственники боксера Дадашева решили доставить его тело в Петергоф 07:45
Медведеву заподозрили в романе с молдавским фигуристом 07:33
Во Владивосток прибыл вертолетоносец Военно-морских сил Филиппин 07:25
На Бородинском поле пройдет реконструкция сражения в честь Давыдова 07:23
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент 07:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Как будет работать сервис по оформлению ДТП
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
Какие фильмы смотреть в кинотеатрах с 25 июля
26.07.2019 11:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почти 10 тысяч человек пролечились в отделе радиологии больницы им. Плетнева

Текст: Любовь Проценко

Радиологическому отделению городской клинической больницы им. Д.Д. Плетнева департамента здравоохранения Москвы исполнилось 5 лет. За это время здесь прошли лечение  почти 10 тысяч пациентов.

Хирурги московской больницы №52 проведут День открытых дверей

- Наша больница - единственная городская клиника, имеющая радиотерапевтическое отделение третьего - самого высокого - уровня оснащенности по классификации ВОЗ. Это значит, что в нем внедрены все методики лучевой терапии, относящиеся к категории высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря современному оборудованию, за пять лет нам удалось не только снизить лучевое воздействие на организм пациента, но при этом и сократить перерывы в лечении, и сделать радиологическое воздействие максимально точно направленным в цель. При этом качество и эффективность терапии возрастает, а продолжительность курса удалось сократить вдвое - в среднем до 17 дней, - рассказала Ирина Назарова, главный врач больницы им. Д.Д. Плетнева.

Одна из самых современных методик этого отделения - дистанционная лучевая терапия по технологии VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Это новейший сверхточный способ воздействия, эффективный для лечения опухолей и безопасный для здоровых тканей. Использование такой  методики не только улучшает результаты лечения, но и дает возможность проводить лучевую терапию пациентам с рецидивными опухолями, уже получавшими облучение. Ее используют для целого ряда злокачественных опухолей, таких как, например, рак простаты, пищевода, легкого и т.д.

Врачи Морозовской больницы осмотрели более 200 детей Севастополя

Важно и другое: в больнице создана удобная информационная система - лечебное и диагностическое оборудование по средствам электронной компьютерной сети связано в единый комплекс, информация внутри которого передается в цифровом виде.

Напомню, горбольница им. Д.Д. Плетнева - одна из крупнейших в Москве, где высокотехнологичная медицинская помощь оказывается круглосуточно. Ежегодно там проходят лечение более чем 22 000 москвичей по международным стандартам лучевой терапии.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Убивший женщину в Раменском подозревается в убийстве еще одной девушки
Моряки с захваченного СБУ российского танкера вернулись в РФ
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Помпео рассказал о желании ряда стран патрулировать Ормузский пролив
СМИ: Иран провел испытания баллистической ракеты