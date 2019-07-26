Почти 10 тысяч человек пролечились в отделе радиологии больницы им. Плетнева

Радиологическому отделению городской клинической больницы им. Д.Д. Плетнева департамента здравоохранения Москвы исполнилось 5 лет. За это время здесь прошли лечение почти 10 тысяч пациентов.

- Наша больница - единственная городская клиника, имеющая радиотерапевтическое отделение третьего - самого высокого - уровня оснащенности по классификации ВОЗ. Это значит, что в нем внедрены все методики лучевой терапии, относящиеся к категории высокотехнологичной медицинской помощи. Благодаря современному оборудованию, за пять лет нам удалось не только снизить лучевое воздействие на организм пациента, но при этом и сократить перерывы в лечении, и сделать радиологическое воздействие максимально точно направленным в цель. При этом качество и эффективность терапии возрастает, а продолжительность курса удалось сократить вдвое - в среднем до 17 дней, - рассказала Ирина Назарова, главный врач больницы им. Д.Д. Плетнева.

Одна из самых современных методик этого отделения - дистанционная лучевая терапия по технологии VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy). Это новейший сверхточный способ воздействия, эффективный для лечения опухолей и безопасный для здоровых тканей. Использование такой методики не только улучшает результаты лечения, но и дает возможность проводить лучевую терапию пациентам с рецидивными опухолями, уже получавшими облучение. Ее используют для целого ряда злокачественных опухолей, таких как, например, рак простаты, пищевода, легкого и т.д.

Важно и другое: в больнице создана удобная информационная система - лечебное и диагностическое оборудование по средствам электронной компьютерной сети связано в единый комплекс, информация внутри которого передается в цифровом виде.

Напомню, горбольница им. Д.Д. Плетнева - одна из крупнейших в Москве, где высокотехнологичная медицинская помощь оказывается круглосуточно. Ежегодно там проходят лечение более чем 22 000 москвичей по международным стандартам лучевой терапии.