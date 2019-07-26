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26.07.2019 06:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителям столицы пообещали временное прекращение дождей

Текст: Ирина Огилько

До 27 градусов прогреется воздух в столице, более того, теплая погода простоит до конца недели. Об этом сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По ее словам, в пятницу осадков не ожидается, днем температура воздуха до +27 градусов, в ночные часы не ниже +17. В результате среднесуточная температура воздуха превысит норму на три градуса. Отметим, что в целом пока отставание от средней месячной температуры составляет 1,5 градуса, и возвращение тепла сможет восполнить этот недостаток. Ветер будет умеренный не более 8 м/с.
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По данным метеоролога, простоит теплая погода до воскресенья включительно, причем осадки в эти дни не ожидаются. Понижение температуры начнется с вечера воскресенья, а в понедельник днем столбик термометра вряд ли преодолеет отметку +14...+17 градусов, ночью температура воздуха может понизится до +5.

- Обычно на рубеж июля и августа приходятся самые теплые дни в году, но этот год будет исключением из-за поступающих с Карского моря холодных воздушных масс, - поясняет Позднякова. - Такое понижение температуры случается раз в 50-100 лет.

По словам метеоролога, не исключено, что 29 или 30 июля может быть даже поставлен температурный рекорд по холоду. Ведь наиболее низкие значения для этих дней были в позапрошлом веке, когда воздух остывал до +6...+7 градусов.

После "осенних" холодов летняя погода, как показывают долгосрочные расчеты, может вернуться к первым выходным августа.

К слову, самым жарким 26 июля было в 2010 году, когда воздух прогрелся до +37,5 градуса. А в 1880 году в утренние часы было всего +6,2.

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