Открыт российско-китайский авиамаршрут по перевозке наличных денег

20 миллионов наличных юаней были успешно перевезены на этой неделе из Харбинского международного аэропорта во Владивосток.

Этот маршрут - новая авиалиния по трансграничной транспортировке банкнот, совместно разработанная Харбинским банком и Азиатско-Тихоокеанским банком, основным коммерческим банком на Дальнем Востоке РФ. Это первый в провинции Хэйлунцзян воздушный рейс для доставки наличных денег в Россию.

Открытие специализированного авиамаршрута изменило прежнюю ситуацию, когда трансграничная перевозка наличных денег в юанях осуществлялась лишь сухопутным транспортом.

Это улучшит условия доставки банкнот, что имеет большое значение в превращении города Харбина в центр сотрудничества с Россией.