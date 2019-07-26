Спикер Госдумы сообщил о выделении средств на ремонт моста в Саратове

В Саратовской области председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в пятницу встретится со своими избирателями и проконтролирует ход строительства социальных объектов.

Как сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области, в ходе визита спикер сообщил о выделении средств на ремонт моста через Волгу между Саратовом и Энгельсом.

Ранее областные власти обращались к федеральному руководству с просьбой о финансировании капитального ремонта подводной части моста. По словам председателя Госдумы, принято положительное решение о выделении 437 миллионов рублей на такие работы.

Мост через Волгу между Саратовом и Энгельсом был построен в 1965 году. В 2014 провели капитальный ремонт надводной части моста.

В ходе своего визита Вячеслав Володин осмотрит стройплощадки спортивных объектов, школ, встретится с общественными советами в нескольких районах области, а также обсудит вопросы сохранения памятников истории и культуры.