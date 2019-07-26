В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага

Полгода ограничения свободы - такое наказание назначил мировой судья участка № 6 Ленинского района столицы Мордовии молодой жительнице Саранска: девушка сожгла в костре российский флаг и выложила ролик в Instagram.

Как сообщила в пятницу прокуратура республики, фигурантка признана виновной в надругательстве над государственным флагом и государственным гербом РФ.

Напомним, что резонансное уголовное дело было возбуждено в январе: скандальный инцидент произошел в ходе празднования старого Нового года. На видеозаписи девушка, сопровождая свои действия нецензурными словами, бросает в костер российский флаг с изображенным на нем гербом. Когда триколор вспыхивает, с удовлетворением отмечает: "Хорошо горит!". Ролик вызвал волну возмущения и впоследствии был удален.

- Подсудимая вину не признала, - уточнили в пресс-службе прокуратуры РМ. - Не отрицая факт сожжения в костре предмета и размещения видеозаписи данного факта в интернете, она показала, что предмет, который сожгла, является не официальным флагом, а сувенирной продукцией.

Однако суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал девушку виновной в инкриминируемом преступлении.