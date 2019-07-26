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26.07.2019 09:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Подорвашимся на полигоне под Омском подросткам выплатят компенсации

Текст: Наталья Граф (Омск)
Судебная коллегия Омского областного суда оставила в силе решение Центрального районного суда Омска о взыскании более 600 тысяч рублей в пользу двух подростков, пострадавших во время взрыва в поселке Степной.

Минобороны РФ и Департамент имущества города Омска выплатят компенсации детям, получившим тяжелейшие травмы на территории бывшей воинской части. Мальчики играли на полигоне, где взорвалась бочка с химикатами.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Родители искалеченных подростков пытаются добиться справедливости второй год. Однако правоохранительные органы до сих пор так и не могут найти, кто виноват в том, что двенадцатилетний ребенок умер от ожогов в реанимации, а его друзья чудом выжили и теперь не вылезают из больниц.

- Мой ребенок несколько дней балансировал на грани между жизнью и смертью, - рассказала "РГ" мама пострадавшего Олеся Кондякова. - У него диагностировали ожог 37 процентов кожи, ожоговый шок и острую ожоговую токсемию. Его тело покрыто рубцами и шрамами. Сын до сих пор кричит во сне. Из-за случившегося он начал терять зрение и обоняние - вообще не различает запахи. Необходимо делать операцию, но любое упоминание о больнице вызывает у него паническую атаку.

О бедах жителей поселка Степной "РГ" писала не раз. Военный городок под номером 154, где базировалась ракетная дивизия, расформировали больше десяти лет назад. С поселка сняли гриф секретности и колючую проволоку, ракетные шахты замуровали, а КПП ликвидировали. Процесс передачи имущества многострадального поселка муниципальным властям затянулся на долгие годы. Чиновники и военные открещивались от поселка и упорно судились. В конце концов, в марте 2018 года территорию бывшей воинской части передали на баланс администрации Омска. Военная охрана со Степного была снята. А уже в апреле там произошла эта трагедия.

- Фактически акты приема - передачи на земельный участок и недвижимое имущество - подписывались в срочном порядке после селекторного совещания с руководством, - отметили в департаменте имущества.

Судебной коллегии представители департамента пояснили, что принимали более 50 объектов в зимнее время года. Поэтому бочку и другие опасности под сугробами могли и не заметить.

Военные в свою очередь заявили о том, что вывезли с территории части все химикаты еще до 2017 года. Представители ведомства настаивали на том, что они не должны нести никакой ответственности за случившееся и заявили, что не согласны с выводами Центрального районного суда. Но судебная коллегия Омского областного суда признала решение предыдущей инстанции законным и обоснованным.

Между тем уголовное дело, возбужденное по факту взрыва в поселке Степном и гибели двенадцатилетнего мальчика, по-прежнему приостановлено. Материалы из него выделены и отправлены в военный следственный комитет.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС
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- Вместо того, чтобы расследовать дело, правоохранительные органы постоянно передают его друг другу, - говорит ведущий юрист Центра возмещения вреда жизни и здоровью Дмитрий Пестов. - Изначально следователи вообще пытались доказать, что пострадавшие дети сами виноваты в произошедшем. Якобы они сами эту бочку и подожгли. Но когда многочисленные экспертизы и иные мероприятия подтвердили правоту подростков - расследование зашло в тупик. В результате матери вынуждены самостоятельно защищать права детей в гражданском порядке. При этом родители вообще лишены какой-либо компенсации за свои перенесенные переживания.

- Мой сын вырос в военном городке и всегда мечтал быть военным, - рассказала Олеся Кондякова. - Но в этом году его не приняли в танковое училище по состоянию здоровья. Хирург на медкомиссии вернул нам документы, заявив, что с такими травмами об учебе придется забыть.

Однако при этом комиссия в военкомате признала подорвавшегося на полигоне призывника Кондякова полностью годным к армейской службе.

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