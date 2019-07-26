В Карелии открыли памятник фронтовой медицинской сестре

В городе Сегеже в пятницу открыли памятник фронтовой медицинской сестре Карельского фронта. Монумент установили около здания городского центра культуры и досуга.

Памятник в Сегеже появился не случайно. Именно здесь в годы Великой Отечественной войны располагались несколько десятков госпиталей, сюда везли раненых с фронта и лечили. А 12 февраля 1942 года в поселке Петровский Ям финский диверсионный отряд уничтожил персонал полевого подвижного 2212 госпиталя. Под белым флагом с крестом той ночью диверсанты расстреляли 37 медработников и раненых госпиталя.

В открытии памятника принял участие заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, который в рамках госкомиссии по подготовке празднования 100-летия Республики Карелии курировал этот проект. По его словам, возвести монумент в память о погибших медиках предложили сегежские ветераны. Архитектор - московский скульптор Салават Щербаков.