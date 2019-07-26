В Петербурге "консула" несуществующего королевства отправят к психиатру

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд постановил применить принудительные меры медицинского характера в отношении так называемого консула несуществующего Королевства ASPI, торговавшего паспортами этого "государства".

Как сообщает ТАСС, суд освободил данного гражданина от уголовной ответственности. К нему будут применены меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Как уже рассказывала "РГ", материалы этого уголовного дела были направлены на рассмотрение в суд в феврале 2019 года. Под следствие попал 64-летний житель Санкт-Петербурга, который представлялся консулом несуществующей страны и торговал ее паспортами.

В ходе судебного процесса было установлено, что мужчина самостоятельно разработал эскиз бланков паспортов и распечатал их в типографии. Для убедительности он изготовил для себя и поддельное консульское удостоверение.

Как следует из материалов дела, всего в период с 2016 по 2018 годы "дипломат" продал не менее семи фиктивных паспортов Королевства ASPI, за что получил порядка 300 тысяч рублей.

Кроме того, он занимался фиктивной постановкой на учет иностранных граждан. Кстати, по решению суда паспорта несуществующего государства должны быть уничтожены.