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26.07.2019 16:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали главу отдела МЧС при получении крупной взятки

Текст: Денис Передельский (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ задержали посредника в передаче взятки от директора коммерческой организации, а также подозреваемого в ее получении - начальника отдела МЧС России по городу.

Главный судебный пристав Прикамья взят под стражу до 13 сентября

Подробности сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Операция по задержанию прошла после того, как посредник передал подозреваемому взятку "в виде наличных денежных средств и муляжа в сумме более двух миллионов рублей".

По версии следствия, неназванный начальник отдела городского управления МЧС на территории Московского железнодорожного вокзала потребовал взятку у директора фирмы.

В противном случае он пригрозил "совершением действий, которые могут причинить вред его законным интересам". Словом, чиновник поставил коммерсанта в такие условия, что отказаться тот не мог без последствий для своего бизнеса.

Подозреваемый потребовал два миллиона рублей. Передача денег прошла под контролем оперативников управления ФСБ, куда за помощью обратился бизнесмен. Начальника отдела ГУ МЧС задержали сразу после того, как он взял деньги.

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Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание от штрафа в размере до пяти миллионов рублей до лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших преступной деятельности должностного лица", - добавили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

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