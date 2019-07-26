Житель Череповца заплатил аферистам 715 тысяч рублей за чай

Житель Череповца стал жертвой телефонных аферистов, которые сумели обманом выманить у него довольно крупную сумму денег.

Подробности сообщили в пресс-службе управления МВД России по Вологодской области. За помощью в полицию обратился житель города Череповца, который пострадал от действий мошенников.

Мужчина рассказал, что в конце июня этого года ему позвонил некий неизвестный человек, который представился сотрудником московской прокуратуры. Он сообщил, что потерпевший якобы имеет право на компенсацию в сумме 580 тысяч рублей за "ранее приобретенный некачественный чай".

Как оказалось, это была лишь приманка. После "прокурора" потерпевшему стали звонить якобы сотрудники банка. Они подтвердили, что мужчина вот-вот получит компенсацию, но ему необходимо выполнить несколько обязательных условий.

В результате под предлогом оплаты пошлин и страховок для получения компенсации мошенники выманили у мужчины 715 тысяч рублей, которые он перевел на указанные ими счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские устанавливают личности подозреваемых. Попутно УМВД по Вологодской области напоминает, что при переводах денег и при оплате различных услуг необходимо сохранять бдительность и быть предельно внимательными.