Донские бизнесмены получат налоговый вычет на 120 млн рублей

В Ростовской области предприниматели, инвестирующие средства в развитие культуры и переработку сельскохозяйственной продукции, получат налоговые льготы. Предполагается, что общий объем данных льгот в целом составит около 120 миллионов рублей.

Введение новой налоговой льготы инициировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. После чего поправки в региональное налоговое законодательство одобрили депутаты на внеочередном заседании регионального парламента.

- Бизнес готов отдавать средства на решение социальных вопросов: поддержку культуры, других направлений социальной сферы. И такие примеры у нас в области есть. Теперь у предпринимателя появляется новая возможность уменьшить по итогам прошедшего года налог на прибыль. Особое внимание мы уделили поддержке сельских домов культуры. Если предприятие помогает таким учреждениям, по итогам года часть денег оно может вернуть, - сказал Василий Голубев.

Утвержденный закон вводит инвестиционный налоговый вычет для организаций, осуществляющих капитальные вложения на территории Ростовской области. Бизнес, реализующий проекты в приоритетном для региона направлении - переработке и консервировании мяса и производстве молочной продукции, сможет компенсировать до 90 процентов расходов на основные средства и уменьшить налог на прибыль.

Кроме того, инвестиционный налоговый вычет вводится для организаций, вкладывающих собственные средства в развитие муниципальных и государственных учреждений культуры.

Предельная сумма пожертвований, которые будут учитываться при определении вычета, - 20 миллионов рублей. Объем данных льгот в целом оценивается на сумму около 120 миллионов рублей ежегодно.