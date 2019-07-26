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26.07.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Камышине внезапно скончалась школьница

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Камышинские следователи устанавливают обстоятельства смерти 16-летней учащейся старших классов.

Тело девушки обнаружили в подъезде одного из многоквартирных домов Камышина. По факту организовали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

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По предварительным данным, юная горожанка во время прогулки с подругой почувствовала себя плохо. Когда они зашли в подъезд, школьница потеряла сознание. Жильцы дома незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Прибывшие врачи констатировали смерть несовершеннолетней. Повреждений на ее теле не обнаружено, что говорит о некриминальной причине гибели. Ясность предстоит внести экспертам.

Пока что устанавливаются все обстоятельства происшествия. В поле зрения органов системы профилактики школьница не попадала, на специализированных учетах не состояла.

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