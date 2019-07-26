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26.07.2019 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Сочи погиб при падении дуба на его дом

Текст: Ирина Белова

В Хостинском районе, в пяти километрах по лесной дороге от улицы Леселидзе, рухнувший во время разгула стихии на крышу дома громадных размеров дуб проломил крышу и насмерть придавил хозяина жилища.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Погибшего сочинца сотрудники ведомства, прибывшие по звонку местной жительницы, обнаружили под завалом на втором этаже частного дома. Чтобы освободить тело, им пришлось с помощью бензопилы распилить дерево и установить пневматические подушки.

Спасатели передали погибшего представителям следственных органов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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