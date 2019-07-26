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26.07.2019 15:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Ямале банда украла почти 500 тонн нефти

Текст: Мария Гафурова

На Ямале задержали члена группировки, похитившей тонны нефти. Злоумышленники сделали нелегальную врезку в нефтепровод в Пуровском районе.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета ЯНАО, похитители "черного золота" незаконно подключились к трубе с 1 по 14 июля этого года. Врезка нарушила ее целостность, из-за чего стали появляться сбои в работе магистрального нефтепровода Уренгой - Холмогоры. Всего злоумышленникам удалось откачать 484 тонны. Кража дорого обошлась предприятию - ущерб, нанесенный ворами, составит не менее 10 миллионов рублей.
Технологическая перемычка позволяет смешивать нефть разной сернистости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Самовольное подключение к нефтепроводу по предварительному сговору".

Преступление выявили в ходе совместной работы следственных органов с сотрудниками РУ ФСБ РФ по Тюменской области и специалистами управления уголовного розыска УМВД России по ЯНАО. В ходе оперативных мероприятий был задержан один из подозреваемых. Ему уже предъявили обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 158 УК РФ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления и разыскивают других участников группы.

Экономика Отрасли Нефть и газ Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
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