В Екатеринбурге загорелся банный комплекс

В Екатеринбурге на территории оздоровительной базы загорелась баня. Дым от пожара заметен даже из центра города - спасатели сообщают об угрозе распространения огня на другие строения комплекса.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, сообщение о ЧП на Сибирском тракте поступило в 14.39 по местному времени. Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров. Огонь охватил двухэтажную баню и расположенные рядом надворные постройки. Специалисты МЧС сообщали об угрозе распространения пламени на другие здания.

В результате возгорания никто не пострадал. На место происшествия были направлены 16 единиц техники и 47 человек. На данный момент огонь локализован. Тушение пожара продолжается.